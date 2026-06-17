ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବନ୍ଦ ରହିବ କ୍ଲାସ୍
ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
School Close: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଖରା ଛୁଟି ଶେଷ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗତକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରାଯିବ।
ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।