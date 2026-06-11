୫ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ

ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ୫ ଜଣ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ୫ ଜଣ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ଦେବାନନ୍ଦ ବେରା (୫୬ ବର୍ଷ)। ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୈସାଖୀ (Crutches) ବ୍ୟହାର କରନ୍ତି। ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉପଲେଟା ତାଲୁକାର କୁନ୍ଧେଶ ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରି ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅପରାଧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରୁ ମେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେରା ସିନିୟର କେଜି (Senior KG) ରେ ପଢ଼ୁଥିବା କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ “ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍” (ଅସଦାଚରଣ) ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବାପା-ମା’ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଟଣଭାଭ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ‘ପୋକ୍ସୋ’ (POCSO) ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା (Medical Examination) କରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା କାହିଁକି ନଥିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାନନ୍ଦ ବେରାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ (Suspend) କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ଏହି ଦେଶରେ ଘର ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ବଡ଼…

1 of 29,675