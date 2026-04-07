ବିବାହର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ମା’ ହେବେ ‘ଇଶି ମା’
ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 'ଇଶି ମା': ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍କାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଫଟୋ!
ମୁମ୍ବାଇ : ଟିଭି ସୋ ‘ୟେ ହୈ ମୋହବତେଁ’ର ‘ଇଶି ମା’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ତ୍ରିପାଠୀ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେବି ବମ୍ପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରିବାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ଗୋଦ୍ ଭରାଇ’ (ସାଧ ଭୋଜନ) ଉତ୍ସବରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନିଜର ବେବି ବମ୍ପ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ‘ବେବି ସାୱାର’ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଗ୍ଲାମରସ୍ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍କାଙ୍କର ଏହି ଉଭୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ଜିତି ନେଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ବିବେକ ଦହିଆ ବିବାହର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା-ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୀବନର ଏହି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍କାଙ୍କ ଚେହେରାର ଚମକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଉଭୟ ଲୁକ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି।
ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ନିଜର ‘ଗୋଦ୍ ଭରାଇ’ (ସାଧ ଭୋଜନ) ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ‘Laevachi’ ଲେବୁଲ୍ର ଏକ ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଟିସୁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ଶାଢ଼ୀରେ ଫୁଲର ଡିଜାଇନ୍ (ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ମୋଟିଫ୍ସ) ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶାଢ଼ୀକୁ ଏକ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଶାଢ଼ୀଟି ଅଧିକ ଭାରି କିମ୍ବା ବହୁତ ହାଲୁକା ଲାଗୁନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୋତି କାମ ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଫ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଲୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବେଶରେ ଆଗାମୀ ମା’ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଅଧିକ କିଛି ନକରି କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ (ହାର) ଏବଂ ମୋତି କାମ ହୋଇଥିବା ଝୁମକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମଥାରେ ଏକ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଥାରେ ବିନ୍ଦି ଏବଂ କେଶରେ ଗଜରା ଲଗାଇ ସେ ନିଜର ଏହି ରୂପକୁ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ବେବି ସାୱାର୍ ପାଇଁ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖୋଲା ମ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆରାମ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରେସ୍ର ବେକ ‘V’ ଆକୃତିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ହାଫ୍ ସ୍ଲିଭ୍ସକୁ ପତଳା କପଡ଼ାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେଲ୍ ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଟ୍-ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରେସ୍ର ତଳ ଅଂଶକୁ ଏପରି ଭାବେ ଘେର ବା ଫ୍ଲେୟାର୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କର ବେବି ବମ୍ପ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବା କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକଟି ସରଳ ହେବା ସହ ଏକ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପାଇଥିଲା।