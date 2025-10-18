୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝୁଲିବ ତାଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦିୱାଲୀରେ କେତେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ?
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ଚାରୋଟି ରବିବାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶନିବାର ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୫ଟି ଛୁଟି ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଦୋକାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଫା ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ରହିଛି। ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ୨୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିହାର ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୨ ଏବଂ ୨୩ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି (ବଳିପ୍ରତିପଦ), ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ ନବବର୍ଷ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହା ପରେ, ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଭାଇ ଦୂତ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦୀପାବଳି), ଭାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ନିଙ୍ଗୋଲ ଚାକୌବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସିକିମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ୨୧, ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
