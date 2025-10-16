ଦୀପାବଳି ଧମାକା: Tata ଠାରୁ Mahindra, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ ! ଜଲ୍ଦି କିଣନ୍ତୁ…
ଦୀପାବଳି ଧମାକା ଅଫର୍ । Tata ଠାରୁ Mahindra ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ନୂତନ କାର ଉପରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଆଣିଛି । କାରଣ ଅଟୋମେକରମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, କିଆ, ହୁଣ୍ଡାଇ, ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରେନାଲ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ, ଏକ୍ଚେଞ୍ଜ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପେଜ୍ ଭଳି ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର ଉପରେ 5,000 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭିଙ୍ଗ୍ସର ମୌକା ଆଣିଛି ।
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦୀପାବଳି ଅଫର୍ 2025
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ (ICE) କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଗଦ ରିହାତି ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି:
Tiago: 10,000 ନଗଦ + 15,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ଚୟନିତ ଭାରିଆଣ୍ଟ)
Tigor: 15,000 ନଗଦ + 15,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Altroz ଫେସଲିଫ୍ଟ: କୌଣସି ରିହାତି ନାହିଁ
ପଞ୍ଚ: 5,000 ନଗଦ + 15,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Nexon: 10,000 ନଗଦ + 15,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
କର୍ଭ: 20,000 ନଗଦ + 20,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Harrier (ନିର୍ଭରଲେସ୍ X): 25,000 ନଗଦ + 25,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Safari (ସମ୍ପନ୍ନ X): 25,000 ନଗଦ + 25,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Kia ଦୀପାବଳି ଅଫର୍ 2025
Kia ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରିହାତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସୋନେଟ୍: ୧୦,୦୦୦ ନଗଦ + ୨୦,୦୦୦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ୧୫,୦୦୦ କର୍ପୋରେଟ୍
ସେଲ୍ଟୋସ୍: ୩୦,୦୦୦ ନଗଦ + ୩୦,୦୦୦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ୧୫,୦୦୦ କର୍ପୋରେଟ୍
ସେରୋସ୍: ୩୫,୦୦୦ ନଗଦ + ୩୦,୦୦୦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ୧୫,୦୦୦ କର୍ପୋରେଟ୍
କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍: ୩୦,୦୦୦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ୨୦,୦୦୦ ଲୟାଲ୍ଟି + ୧୫,୦୦୦ କର୍ପୋରେଟ୍
କାର୍ନିଭାଲ୍: ୧ ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ୧୫,୦୦୦ କର୍ପୋରେଟ୍
ହୁଣ୍ଡାଇ ଦୀପାବଳି ଅଫର୍ ୨୦୨୫
ହୁଣ୍ଡାଇ ଅନେକ ମଡେଲ୍ରେ ନଗଦ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଭ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି:
ଗ୍ରାଣ୍ଡ i10 ନିଓସ୍: 25,000 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) / 30,000 (CNG) + 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + 5,000 କର୍ପୋରେଟ୍
ଆରା: 15,000 + 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + 5,000 କର୍ପୋରେଟ୍
ଏକ୍ସଟର୍ନଲ: 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ନନ୍-ପ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍) / 20,000 (ପ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍) + 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
i20: 25,000 (MT), 20,000 (IVT) + 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
1.2: 30,000 ନଗଦ + 15,000
ଟର୍ବୋ: 10,000 ନଗଦ + 15,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
ଭର୍ନା: 20,000 ନଗଦ + 10,000 କର୍ପୋରେଟ୍ + 20,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
କ୍ରେଟା: 5,000 ସ୍କ୍ରାପପେଜ୍ ବୋନସ୍
ଆଲକାଜାର: 30,000 ନଗଦ + 30,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
ଟକ୍ସନ୍: 30,000 ନଗଦ + 60,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
Ioniq5 (MY 2024): 7 ଲକ୍ଷ
15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କାର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପପେଜ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ହୋଣ୍ଡା କାର୍ ଦୀପାବଳି ଅଫର୍ 2025
ହୋଣ୍ଡା ନଗଦ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କର୍ପୋରେଟ୍, ଲୟାଲିଟି ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଆମେଜ୍ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି: 67,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ
ସହର: 1.27 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ (25,000 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, 4,000 ଲୟାଲ୍ଟି, 35,000 ହୋଣ୍ଡା-ଟୁ-ହୋଣ୍ଡା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଭ, 28,000 ମୂଲ୍ୟର 7 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
ଏଲିଭେଟ୍ MT: 1.32 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ନଗଦ + ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ + ଲୟାଲ୍ଟି + କର୍ପୋରେଟ୍ + ହୋଣ୍ଡା-ଟୁ-ହୋଣ୍ଡା ଲୟାଲ୍ଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ)