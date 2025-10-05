ସୁନା କିଣିବାବେଳେ ଏମିତି ଠକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଠକାମୀର ଶିକାର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ
ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନା ଦର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ସର୍ବଶେଷ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ସୁନା କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପର୍ବ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ଭାରତରେ ସୁନା କିଣିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟମାନେ ସୁନାକୁ ଏକ ଭଲ ନିବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୁନା କିଣିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ଡିଲ୍ ପାଇପାରିବେ।
1. ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଦର ଜାଣନ୍ତୁ
2. ତିଆରି ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପରେ ଜଡିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ, ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଜୁଏଲରରୁ ଜୁଏଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ରିହାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ।
3. ହଲମାର୍କ ଏବଂ GST ବିଲ୍ ବିନା ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ
ହଲମାର୍କ ହେଉଛି ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ମାର୍କର। ହଲମାର୍କରେ BIS ଲୋଗୋ, ସୁନା କ୍ୟାରେଟ୍, HUID ନମ୍ବର, ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିହ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ GST ବିଲ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
4. ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ନରମ। ଅଳଙ୍କାର 22- ଏବଂ 18-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ, ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
5. ଏକ ବୈଧ ବିଲ୍ ମାଗନ୍ତୁ
ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ, ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ବିଲ୍ ମାଗନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟ, ତିଆରି ଚାର୍ଜ, କ୍ୟାରେଟ୍, ହଲମାର୍କ, BIS ଲୋଗୋ, HUID ନମ୍ବର, ଅଳଙ୍କାର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ।