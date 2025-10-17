ଦିୱାଲୀରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା, କିଛି ମାସରେ ଟଙ୍କା ହେବ ଡବଲ, ଉଠାନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିମ୍‌ର ଫାଇଦା

କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା କ’ଣ?

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାରରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।

ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ।

କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା କ’ଣ?

କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଡାକଘର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ₹1,000 ସହିତ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ବିନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ 7.5%। ଯାହା ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଏହି ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ପ୍ରାୟ 115 ମାସ, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସ। ଏହା ପରେ, ନିବେଶିତ ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଚୟନିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ନାମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ କ’ଣ?
କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବେଶରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶିତ ଟଙ୍କାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ।

