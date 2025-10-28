Health Tips: ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କି? ହୋଇପାରେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ…
ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ କି ଚାଲିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କି? ହୋଇପାରେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର, ଯେପରିକି ଠିଆ ହେବା ବେଳେ କି ଚାଲିବା ବେଳେ, ବସିବାବେଳେ, କାମ କଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଥକ୍କାପଣ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, କମ୍ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଭିତର କାନ ସମସ୍ୟା। କେତେକ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ ହୁଏ।
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଝାପ୍ସା ହେବା, କାନରେ ଶବ୍ଦ ହେବା, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା। କିଛି ଲୋକ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି।
ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ, ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା କଥା କହିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ।
କେଉଁ ରୋଗ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ ହୁଏ?
ମ୍ୟାକ୍ସ ସାକେଟର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନେକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣର ଅଭାବ ଥାଏ।
ରକ୍ତହୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଭିତର କାନ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଟିଗୋ, ଯେଉଁଥିରେ କାନର ସନ୍ତୁଳନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ।
ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ପାର୍କିନ୍ସ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଭଳି ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ହୁଏ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।
ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ…
୧. ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
୨. ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଥାଏ।
୩. ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠନ୍ତୁ।
୪. ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
୫. ଯଦି ଆପଣ କାନ ଏବଂ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।