ଆକାଶରେ ବାଜିଲା DJ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାହସୀକତା ଦେଖି ଘୁରିବ ଆପଣଙ୍କ ମଥା

ଡିଜେ ବିଟର ତାଳେ ତାଳେ ପବନରେ ଝୁମିଲେ ଯୁବତୀ । ଭିଡିଓ ଦେଖି ତାଜୁବ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ।

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭିଡିଓଟି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ।

ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଉଡୁନାହିଁ ବରଂ 8 ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଡିଜେ ବଜାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କାନରେ ହେଡଫୋନ୍ ଲଗାଇ ତାଳରେ ନାଚୁଛି। ଯୁବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି।

8000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଡିଜେ

କହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜେ ଟ୍ରିପ୍ସ। ଏ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମିକ୍ସର, କନସୋଲ ଏବଂ ବାକି ଡିଜେ ଗିଅର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଡିଜେ ଟ୍ରିପ୍ସ ପବନରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଝୁଲାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡିଜେ ବଯାଉଛନ୍ତି । ବିଟ୍ ତାଳରେ ସେ ନିଜେ ତାଳରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ।

tryps.music ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି…କି କଥା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ BTS ଚାହୁଁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି…କି ସମୟ ଆସିଗଲା, ଲୋକମାନେ ପବନରେ ଡିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି…ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଡ଼ରିନାହଁ କି ?

 

