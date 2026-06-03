କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ନକଲ ଧରି ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ବୁଧବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୬୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲୋତ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୫ ସମୟରେ ଲୋକ ଭବନର ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସଠାରେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଗତ ମେ ୩୦ ତାରିଖରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଠ ଥରର ବିଧାୟକ ଶିବକୁମାର, ଯିଏକି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ “ଡି.କେ. ଶି” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସର ‘ଟ୍ରବୁଲ୍ ଶୁଟର’ ବା ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦ ଅଧିକାର କରିବାର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଥିଲା।
Carrying a copy of the Constitution of India, DK Shivakumar takes oath as the Chief Minister of Karnataka.
(Pic Source: Congress) pic.twitter.com/BMF3F3EOeB
— ANI (@ANI) June 3, 2026
ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶପଥ ନେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପରମେଶ୍ୱର, କେ. ଏଚ୍. ମୁନିୟାପ୍ପା, କେ. ଜେ. ଜର୍ଜ, ଏମ୍. ବି. ପାଟିଲ, ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ, ସତୀଶ ଜରକିହୋଲି, କୃଷ୍ଣ ବୈରେଗୌଡ଼ା, ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖାର୍ଗେ, ୟୁ. ଟି. ଖାଦର, ଈଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ୍ରେ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ବୈରାଠୀ ସୁରେଶ ଏବଂ ଶରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଟିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଖାଦର ଏବଂ ଯତୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଖାଦର ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପୁଅ।