ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ‘ଡିଏମ ଅଙ୍କଲ… ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବେ। ରେଳ ଫାଟକରେ ଜାମ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି। ତା’ପରେ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି…।’ ଏପରି ଢ଼ଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୁଲ ବତ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହସି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟା। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୁଲ ବତ୍ସଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍‌…

ବର ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପରେ; କନିଆଁ ଆସିଲା…

ସେ ଅତି ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, “ଡିଏମ ଅଙ୍କଲ… ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବେ? ରେଳ ଫାଟକରେ ଏତେ ଜାମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି?’

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହସି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିିକି ଖୋଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ହସି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ପୂରା ସମସ୍ୟା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଗମ୍ଭିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସଭାସ୍ଥଳ।

Uttarakhand Govt.

ଝିଅଟି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଟ୍ୟୁସନ ସାରଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଖାଉଥିବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରୀ କରୁଛି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅତି ନମ୍ର ଭାବେ ଆଶ୍ୱୀ କହିଥିଲେ, ସାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋ ଯିବା ସମୟରେ ବିଜୁଳି କଟନ ମିଲ ରେଳ ଫାଟକ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ ଫାଟକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଯାନବାହନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।

ଆଶ୍ୱୀ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ରେଳ ଫାଟକରେ ଲାଗୁଥିବା ଜାମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଏତେ କମ ବୟସରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ତାହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଜନଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୁଲ ବତ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୁଲ ବତ୍ସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ; ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ।

ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୁଲ ବତ୍ସ କହିଥିଲେ; ରେଳ ଫାଟକରେ ଲାଗୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ଚିଠିପତ୍ର ଓ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍‌…

ବର ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପରେ; କନିଆଁ ଆସିଲା…

ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ନୂଆ ଲୁକକୁ ନେଇ…

୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା…

1 of 17,733