କଂଗ୍ରେସକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲା ଡିଏମ୍କେ: ଲଗାଇଲା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଆରୋପ
ସୋମବାର ଡିଏମ୍କେର ମୁଖପତ୍ର ‘ମୁରାସୋଲି’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବୈଠକ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠା ଯାଇଛି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଡିଏମ୍କେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ ଡିଏମ୍କେ ବିରୋଧରେ ଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ ବଦଳାଇଦେଲା। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଡିଏମ୍କେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଏମ୍କେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେହି କାହାର ଛାଇ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେ।
ଡିଏମ୍କେ ଆଇଟି ୱିଙ୍ଗ ଓ ନିଜ ‘ମୁଖପତ୍ର ମୁରାସୋଲି’ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ‘ବଡ଼ ଜୋକ୍’ (ଈସଶ ଔକ୍ଟଳର) କହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଡିଏମ୍କେର ଆଇଟି ୱିଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛି; ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଚମକୁଥିବା ଖେଳନା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଶେଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ‘ବିଗ୍ ଜୋକ୍’ କୁହାଯାଇଛି।
ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ
ସୋମବାର ଡିଏମ୍କେର ମୁଖପତ୍ର ‘ମୁରାସୋଲି’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବୈଠକ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠା ଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି; ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିଭାଜନ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ କହିଛି, ରାହୁଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତାର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି।
‘ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ’
ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କେରଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଡିଏମ୍କେ କହିଛି; ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟି ବିଜୟନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ମୁକାବିଲା ବିଜେପି ସହ ନା ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଡିଏମ୍କେ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ୫ ଆସନ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ହେଲେ ଡିଏମ୍କେକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନମିଳିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା।