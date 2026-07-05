ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଗିରଫ ହେଲେ DMK ବିଧାୟକ
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଏକ ମାନହାନି ମାମଲାରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ (DMK) ନେତା ଅନିତା ଆର. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଏମକେ (DMK) ନେତା ଅନିତା ଆର. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଏକ ସଭାରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଥୁଥୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏମକେ କର୍ମୀମାନେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଜି.କେ. ଇଲାନଥିରାଇୟନ ଏହି ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୯୬୭ ମସିହାରୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ସିନେମା ଜଗତର ନେତାମାନେ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସଭାରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର ଶୈଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଥୁର ଟାଉନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶ କାମର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ କୋଠା ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଏସପି (SP) ଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଡିଏମକେ କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମର୍ଥକମାନେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉସକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଡିଏମକେ ସାଂସଦ କନିମୋଝି କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଡିଏମକେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଗରେ କେବେ ହେଲେ ହାର୍ ମାନିବ ନାହିଁ।
ଜାମିନ ନାକଚ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲା ଗରମ ରହିବ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଗାମୀ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।