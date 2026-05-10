ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା

ସେତୁପତିଙ୍କୁ ୮୩୩୬୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପେରିୟାକରୁପ୍ପାନଙ୍କୁ ୮୩୩୬୪ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍‌ରେ ହାରିଲେ ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା। ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଟିଭିକେ ନେତା। ହେଲେ ସେହି ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା। ସେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା।

ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତିରୁପତ୍ତୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଆର ପେରିୟାକରୁପ୍ପାନ ଓ ଟିଭିକେରୁ ଆର ଶ୍ରୀନିବାସ ସେତୁପତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଯେଉଁଥିରେ ଟିଭିକେ ନେତା ଆର ଶ୍ରୀନିବାସ ସେତୁପତି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

ସେତୁପତିଙ୍କୁ ୮୩୩୬୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପେରିୟାକରୁପ୍ପାନଙ୍କୁ ୮୩୩୬୪ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍‌ରେ ଆର ଶ୍ରୀନିବାସ ସେତୁପତି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫିଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଡିଏମ୍‌କେ ନେତା ପେରିୟାକରୁପ୍ପାନ। ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଜବାବ ସବାଲ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଏମ୍‌କେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କୁ ବହୁମତ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ୨୩୪ ଆସନ ୧୦୮ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

