DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ, ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ
DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକାର ନର୍ଥ ଡକୋଟା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଫ୍ଟନ୍ ସହରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେଠାରେ ଥିବା ୟୁନିଟି ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୮୮ ରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ନବଜାତକଙ୍କ ନାମ କାଇଲ୍ ବାଇଲିନ୍ ଏବଂ ଜେରେମି ମୋରିସନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନ୍ମ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟରୁ ଏହି ବଡ଼ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଦୁଇ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
୩୬ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ: ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଦୁଇ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଚାକିରି କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଜିଇଁଲେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ବି ହୋଇନଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା-ମାଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାପା-ମାଆ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଜେରେମି ମୋରିସନ୍ଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜେରେମିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କେଶ କଳା ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ କେଶ ସୁନେଲୀ ଥିଲା।
ଗୋଟିଏ DNA ଟେଷ୍ଟ ବଦଳାଇଲା ସବୁକିଛି: ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, କାଇଲ୍ ବାଇଲିନ୍ ସାଧାରଣ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ଏକ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
DNA ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦେଖାଇଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ହସ୍ପିଟାଲର ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଜିଲା ପ୍ରମାଣ: କାଇଲ୍ ବାଇଲିନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚୟ ପଟି ରହିଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେହି ପଟିରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭୁଲ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ଯାହା ପରିବାରର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଭୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲେ ଜୀବନ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା: ଜେରେମି ମୋରିସନ୍ଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋରାଡୋରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ସହ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନର୍ଥ ଡକୋଟାରେ ହିଁ ରହି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ଚାଷକାମ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯିବା ସହଜ ନଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ ପରିବାର: ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୟୁନିଟି ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ।