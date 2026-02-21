ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍? ମଣିଷଙ୍କୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ଅପହରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ

ସତରେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଏନ୍ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଆସିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା କହିଥିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୟୁଏଫଓ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ବାୟୁ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଏଲିଏନ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ UFO ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ:

୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଥମ UFO ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ କେନେଥ୍ ଆର୍ନଲ୍ଡ ୱାଶିଂଟନର ମାଉଣ୍ଟ ରେନିୟର ନିକଟରେ ନଅଟି ଆଲୋକମୟ ବସ୍ତୁ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ “ଉଡ଼ନ୍ତା ପାତ୍ର” ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ, ରୋଜୱେଲ୍ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋରେ ମିଳିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏଲିଏନ୍ ମହାକାଶଯାନର ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏକ ପାଣିପାଗ ବେଲୁନ୍ ରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଅପହରଣ ଦାବି:

୧୯୫୭ ମସିହାରେ ଟେକ୍ସାସର ଲେଭଲଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ସ ମାମଲାରେ ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକର ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସାମିଲ ଥିଲା। କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କାର ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବଲ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ୧୯୬୬ ମସିହାରେ, ବେଟି ଏବଂ ବାର୍ନି ହିଲ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲିଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ UFO ବିଦ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ଯଦିଓ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।

ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ:

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଏଲିଏନ୍ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ K2-18b ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ର ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।

ପୃଥିବୀରେ, ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜୀବନର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ।

ଏହି ସମୟରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟ ୭୫୭ UFO ଦେଖାଯିବାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ବେଲୁନ୍, ଡ୍ରୋନ୍, ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।

୩୧/ ଆଟଲାସର ରହସ୍ୟ:

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ୩୧/Atlas ନାମକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାହ୍ୟ ସୌର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

ତେବେ କ’ଣ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି:

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଏନ୍ ଜୀବନର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ମହାକାଶଯାନ, ଜୈବିକ ନମୁନା, କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କେତ ଏଲିଏନ୍ ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ।

