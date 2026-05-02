ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସଙ୍କେତ! ଏକଥା କେତେ ସତ?
ସତରେ କ'ଣ ଝଡ଼ ଆସିବା ଆଗରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଝଡ଼ ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ ଆସିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳେ।
ହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରିବେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି।
ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପଶୁମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯାହା ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥିର କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇନଫ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଶୁଣିପାରନ୍ତି।
କୁକୁରମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଓଜୋନ କିମ୍ବା ପବନରେ ବହିଯାଉଥିବା ବର୍ଷାର ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ର ଗଠନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଝଡ଼ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାୟୁରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ଲୋମ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ କିମ୍ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପାଳିତ ପଶୁମାନେ ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ପଶୁମାନେ କେବଳ ଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତି।
ଏହା କେବଳ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଝଡ଼ ସହିତ ଜଡିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।