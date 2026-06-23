କଳା ରଙ୍ଗର କାରରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ

କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ କାର କିଣିବା କଥା ଆସେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି।

ହେଲେ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର କାର ତୁଳନାରେ କଳା କାରଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ? ଏହାର କାରଣ କାରର ଗଠନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସମସ୍ୟା।

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ କାରର ରଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିଛି ଯେ କଳା କାରଗୁଡ଼ିକ ଧଳା କାରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶେଷକରି ସକାଳ ସମୟରେ, ରାତିରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗରେ ଦୂରରୁ କଳା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କତାର କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨…

‘ରୋହିତ ଶର୍ମା-ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ…

ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ:

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଲୋକ। କଳା ରଙ୍ଗ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୋଷଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା କମ୍ ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କଳା କାର ଚାରିପାଖରେ ମିଶିଯାଏ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଧଳା, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର କାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ।

ରାତିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କଳା କାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି।

ପ୍ରାୟତଃ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରେକ୍ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଧକ୍କାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

କେଉଁ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ:

କେବଳ କଳା କାର ନୁହେଁ; ଧୂସର ଏବଂ ରୂପା ରଙ୍ଗର କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦ ବହନ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାର ରଙ୍ଗ, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ମେଘ ସହିତ ମିଶିଯାଏ।

ବିପରୀତରେ ଧଳା, ହଳଦିଆ, କମଳା ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାଗ ଏବଂ ଆଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍, ନିର୍ମାଣ ଯାନ ଏବଂ ଅନେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯାନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

କତାର କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨…

‘ରୋହିତ ଶର୍ମା-ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ…

ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼…

ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ବାଲାର ରୋଜଗାର କେତେ,…

1 of 29,254