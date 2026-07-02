ସତରେ କ’ଣ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ? ଏହି ଲୋକକଥା ପଛରେ କ’ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ
କାହିଁକି ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନ୍ଧାର ମେଘ, ବିଜୁଳିର ଚମକ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଏ ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟୋପା ବର୍ଷା ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ, “ଭୁକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ” କିମ୍ବା ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାରିପାଖର ବାୟୁକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରେ, ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୁଏ।
ଏହା ବାୟୁକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ।
ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉଚ୍ଚ କୁମୁଲୋନିମ୍ବସ୍ ମେଘ ତୀବ୍ର ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହେଲେ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ନିମ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ‘କର୍ଣ୍ଣି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷାର ଧାରା ମେଘରୁ ପଡ଼ିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଭୂମିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ମାପଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମେଘକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜଳ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ।
କେତେବେଳେ, ଝଡ଼ର ବର୍ଷାକାରୀ ଅଂଶ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଉପର ମେଘଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି।
ଆଧୁନିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଝଡ଼ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ପବନ, ବାଷ୍ପୀଭବନ କିମ୍ବା ଝଡ଼ର ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ, ସେହି ବର୍ଷା କେବେବି ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ।