ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ବି ହୁଏ ଭୁକମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ
ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ହେଉଥିବା ଭୂକମ୍ପର ନାଁ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୌରମଣ୍ଡଳର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ପରି କମ୍ପନ ହୁଏ।
ହେଲେ, ଏହି କମ୍ପନର କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି କମ୍ପନଗୁଡ଼ିକୁ “ଗ୍ରହଭୂମିକମ୍ପ” କିମ୍ବା ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ହେଉଥିବା ଭୂକମ୍ପକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଘଟେ ତାହା ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ, ଏହି କମ୍ପନଗୁଡ଼ିକୁ ମଙ୍ଗଳଭୂମି କୁହାଯାଏ; ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ; ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଶୁକ୍ରଭୂମି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ:
ପୃଥିବୀ ପରି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମିକମ୍ପ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପନ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶୀତଳତା ଏବଂ ସଂକୋଚନ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମାନ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ଅଂଶ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। ଏହି ସଂକୋଚନ ବାହ୍ୟ ଭୂତ୍ୱକ୍ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣ:
ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଭିତରକୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ଯାହା ଏହାର ପଥୁରିଆ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ।
ଉଲକାପାତର ପ୍ରଭାବ:
ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣିପାଗର ଧକ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ପଥର ଏକ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଧକ୍କା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଧକ୍କା ଏକ ଶକ୍ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ପରି ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା ସହିତ, କିଛି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଆଗ୍ନେୟଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ତରଳିଥିବା ପଥରର ଗତି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଥର ସ୍ତରକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।