Egg Storage: ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ରଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ପଚିଯାଏ ନା ତାଜା ରହେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମର କଥା

ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ ନା ବାହାରେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରର ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବା – ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ନା ବାହାରେ… ଏହି ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟି ଆସିଛି।

ଭାରତରେ କିଛି ଲୋକ ରୋଷେଇ ଘରର ସେଲଫରେ ଅଣ୍ଡା ରଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ରଖନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଗ, ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଟିକିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ନାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ:

ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ, ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣ୍ଡାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର, ବ୍ଲୁମ୍, କୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

ଏହି ସ୍ତରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲେ, ସାଲମୋନେଲା ଭଳି ଜୀବାଣୁ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ, ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସର୍ବଦା 4°C କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଭାରତରେ କାହିଁକି ଫ୍ରିଜର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ:

ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶ ପରି, ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନଧୋଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ।

ହେଲେ, ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷକରି ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗରମ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରେ।

ତେଣୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶରତ ୠତୁରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ। ଶୀତଦିନେ, ନଧୋଇ ଅଣ୍ଡା ବାହାରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିପାରେ।

ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:

ଯଦି ଆପଣ ସୁପରମାର୍କେଟ୍‌ର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବିଭାଗରୁ ଅଣ୍ଡା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଟୁନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଖୋଳ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ।

ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜର ଡୋର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଅଣ୍ଡାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାର କରିବା ଖରାପ:

ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆର୍ଦ୍ରତା ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ, ଥରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପରେ, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।

ଅଣ୍ଡା ତାଜା କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ:

ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଣ୍ଡାଟି ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ତାଜା। ଯଦି ଏହା ଭାସୁଛି କିମ୍ବା ସିଧା ରହୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଖରାପ।

ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ରଖିଲେ ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱାଦ ଖରାପ ହୁଏ କି:

ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଁ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ, ଏହା ଏହାର ସତେଜତା ଏବଂ ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

