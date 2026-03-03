ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ବି କ’ଣ ପାଆନ୍ତି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା, କ’ଣ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ
ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଜୀବିକା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଭାଗଚାଷୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି।
ସୀମିତ ଆୟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଷାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ନିୟମ କ’ଣ?
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଜମି ମାଲିକାନା ସହିତ ଜଡିତ। ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଚାଷ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଭାଗଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜମି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜମି ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ନହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗଚାଷୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜମି ପଞ୍ଜିକୃତ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି:
ଏହି ଯୋଜନା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଜମି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ କୃଷି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ e-KYC ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ-ଭିତ୍ତିକ, ଯାହା ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର, ଜମି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ e-KYC ଭଳି ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ହେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।