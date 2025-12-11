କ’ଣ ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥାଏ ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ନିୟମ କ’ଣ
ଜେଜେ-ଜେଜେମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଇବେ କି ନାତି-ନାତୁଣୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମ୍ପତ୍ତି ଅଂଶଧନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ।
ଜଣେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଅଂଶ ପାଇବେ କି ନାହିଁ।
ଭାରତରେ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ହୋଇପାରେ। ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇପାରିବେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ପୈତୃକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ପରିବାରରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ହେଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସେତେବେଳେ ଉଭା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହି ଅଧିକାର ସିଧାସଳଖ ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ପରିବାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ’ଣ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି? ଆଇନ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।
ଝିଅର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ।
ସେ ଅବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି।
ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବାପାମାଆ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବିନା ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବିନା, ଝିଅ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ।
ଯଦି ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଆ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।