ବଡ଼ ସ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଏ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ
ବଡ଼ ସ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଏ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ?
Breast Size: ଆମ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ସ୍ତନର ଆକାର ବଡ଼ ହେଲେ କ’ଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ? ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟ ଏବଂ ଭ୍ରମ ରହିଥାଏ । ତେବେ ମେଡିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସ୍ତନର ଆକାର କୌଣସି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇନଥାଏ ।
ବଡ଼ ସ୍ତନ ଆକାର ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ କି?
ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତନର ଆକାର ବଡ଼ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେବେଳେ କେମିତି ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ।
କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା?
ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି । ମେଦବହୁଳତା, ସ୍ତନର ଟିସୁ ଅଧିକ ଘନ ହେବା, ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ କାହାର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିବା, ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ । ଅପରପକ୍ଷରେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଯାଇପାରିବ ।
ବଡ଼ ସ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ?
ବଡ଼ ସ୍ତନ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ମହିଳା ପିଠି, ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ତନର ଅଧିକ ଓଜନ ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସହଜତା ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଜୀବନସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । କିଶୋରାବସ୍ଥା, ମାସିକ ଧର୍ମ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ଓଜନ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା କମିବା ଏବଂ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ତନର ଆକାର ଏବଂ ଗଠନ ବଦଳିପାରେ । ହରମୋନ୍ର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତନରେ ଫୁଲା, ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଗୋଲା ଭଳି ମନେହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯଦି ସ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ କୌଣସି କଠିନ ଗୁଳା ଅନୁଭବ ହେବା, ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା, ନିପଲ୍ରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବା, କ୍ରମାଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା କିମ୍ବା ଆକାରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।
୪୦ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ମାମୋଗ୍ରାମ କରାଇବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜେ ନିଜର ବ୍ରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ।