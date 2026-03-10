ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରରେ ଲଗାନ୍ତୁନି କଭର, ଭୟଙ୍କର ହେବ ପରିଣାମ, ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ…

ଫୋନ ଚାର୍ଜରରେ କଭର ଲଗାଉଥିଲେ ସାବଧାନ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କିଛି ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ଚାର୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ କଭର ଲଗାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସାରା ଦିନ ହାତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଯଦିଓ ଏକ କଭର ଫୋନ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର୍ ପାଇଁ କଭର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିଜାଇନ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ କେବୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଚାର୍ଜରରେ କଭର ଦେବାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହା ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫୋନ୍ ପରି ଏଥିରେ ତାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇସାରିଛି।

ତେଣୁ, ଯଦି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗରମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଚାର୍ଜରର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜରର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। କଭର ଲଗାଇ ରାତିସାରା ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଏହା ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ:

ଯଦି ଚାର୍ଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଜିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଫୋନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଚାର୍ଜିଂରେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇପାରେ।

ସମାଧାନ କଣ:

ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କଭର ବିନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏଥିରେ ଫୋନ୍ ପରି ଡିସପ୍ଲେ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲରେ ଆବରଣ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

