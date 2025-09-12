ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଶୁଖୁଆ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ

Health Tips:ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବାପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖୁଆ ଖିଆଯାଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏହା ପିଲା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ।

ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାରାଦୀପରେ ଶୁଖିଲା ମାଛର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ମାଛକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଛଗୁଡିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ।

କାହିଁକି ମନା କରାଯାଉଛି:ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହି ଶୁଖିଲା ମାଛରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଡି-ହାଇଡ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପାରାଦୀପ ଜୋନର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଞ୍ଚା ମାତ୍ରାରେ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ମାଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତି ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।

 କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଥରେ ଏହା ବାୟୁରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ବିଷାକ୍ତତା ବହୁତ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆଉ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । କାରଣ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତି ପହୁଞ୍ଚାଇପାରେ । ଶରୀରରେ ଆଲାର୍ଜି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର । ଯାହା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

