ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ କରିବା ସମୟରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ୫ଟି କଥା, ନଚେତ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କାର
କାର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଲୁଚାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲେମ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଇପାରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ।
Car Insurance Claim : ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ କାରର ଏତେ କ୍ଷତି କରେ ଯେ ଏହାକୁ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଲୋକେ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଗାଡ଼ିର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ହେଉ, ହେଲଥ କଭର କିମ୍ବା ଜୀବନ ବୀମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଚାହାଁନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା କାର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଲିସି ନେବା ବେଳେ ଲୋକେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କିଛି କଥା ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ପକେଟରୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କେଉଁସବୁ କଥା ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କରାଇବା ସମୟରେ କେବେବି ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଲିସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ ସୂଚନା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟଣାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସହଜରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସୂଚନା ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ କ୍ଲେମ୍ ତୁରନ୍ତ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରେ।
ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଚଳାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମାଲିକ ନିଜକୁ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଳାଉଥିଲା। ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ସୂଚନା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ।
କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡେଣ୍ଟ (dent), ସ୍କ୍ରାଚ୍ (scratch) କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାଫୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଂଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ସହଜ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେୟର ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି କମ୍ପାନୀକୁ ଠକେଇର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲେମ୍କୁ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି କଥା ଲୁଚାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ କହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବେଜର ସୂଚନା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲେମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ବୈଧନ ମିଳେ, ତେବେ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୂଚନା ଲୁଚାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଲିସି ନେବା ସମୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପଲିସି କିଣିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଭର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପଲିସି କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କଭର କରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଲିସିର ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି, କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅନୁପାତ କେତେ, କ୍ୟାଶଲେସ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ – ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।