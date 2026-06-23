Swapna Shastra: ଭୁଲରେ ବି ଏହି ୪ଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି, ମିଳେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲିଯାଏ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ।

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର (ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ବିଜ୍ଞାନ) ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ ବହନ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସୂଚକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସଫଳତା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଶୁଭ ଖବରର ଆଗମନକୁ ସଙ୍କେତ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡରାଇଲା NASA! ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ…

ମହଙ୍ଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍-କ୍ରିମ୍ ବି ଫେଲ୍! ମୁହଁରେ…

ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀ ଦେଖିବା:

ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଦେବା-ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ।

ଏହାକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେଖିବା:

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା, ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିପରୀତରେ, ମଇଳା ପାଣି ଦେଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା:

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ଚମକଦାର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ କରିଥାଏ। ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିବା:

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ଯଦି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଜା, ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଫଳତା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବଳ କଳ୍ପନାର ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ। ହେଲେ, କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଭୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ ଯାହା ଆମ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାପିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଡରାଇଲା NASA! ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ…

ମହଙ୍ଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍-କ୍ରିମ୍ ବି ଫେଲ୍! ମୁହଁରେ…

ବ୍ରିଟେନରେ ରାଜା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା…

ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ୱାଇ, ଚେନ୍ନାଇ… ପାଣି…

1 of 10,044