Fridge Vastu Tips: ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ, ଘୋଟି ଆସିବ ଦାରିଦ୍ରତା
ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ । ଜୀବନ ହୋଇଯିବ ବର୍ବାଦ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଲୋକମାନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଥାଏ।
ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ରେଫ୍ରିଜରେଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସେ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପାଣି କିମ୍ବା ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ରିଜ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ବର ପ୍ରତୀକ । ତେଣୁ ପାଣି ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଫ୍ରିଜରେ ପାଣି କିମ୍ବା ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।
ଔଷଧ
ଫ୍ରିଜରେ ଔଷଧ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଔଷଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ।
ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ
ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ
ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ।
ଟଙ୍କା
ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅଳଙ୍କାର
ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଶାନ୍ତି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ।