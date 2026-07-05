ସ୍ନପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ, କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ!
ଏହି ସ୍ନପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ କିମ୍ବା ସୁଖଦ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ?
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ କରିପାରେ। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଦିଏ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଲାଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ସଫଳତା ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ତେଣୁ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉଥିବା:
ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଧନର କଳସ:
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଧନରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ; ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ଧଳା ଗାଈ ଦେଖିବା:
ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ଗାଈ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଏହା ଜୀବନର କଷ୍ଟର ଅନ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖାଯାଏ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।
ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ:
ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି, ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।