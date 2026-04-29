କ’ଣ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ବି ମିଳେ ମାଗଣା ମଦ, ରହିଛି କୋଟା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳେ

By Jyotirmayee Das

NSG Commandos: ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଦିନରାତି ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG) କମାଣ୍ଡୋ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ “ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ” କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଏପରି ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି CSD (କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବିଭାଗ) କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପ୍ରବେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବଜାର ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଦ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ମଦ କୋଟା ପାଇବାକୁ ହକଦାର କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମଦ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁଲଭ।

ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ କିଏ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନେ NSG ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ  ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରୁ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଠୋର ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ।

ଏହି ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ NSG କମାଣ୍ଡୋ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର।

NSG କମାଣ୍ଡୋ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା

NSG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାରରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ସେମାନେ “ରିସ୍କ ଭତ୍ତା” ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ୪୦ ହଜାରମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।

CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କ’ଣ?

CSD ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବିଭାଗ ଏକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ସବସିଡି ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଇନଭେଣ୍ଟରୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ସୁବିଧାର ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କର ଛାଡ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା।

NSG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ମଦ କୋଟା ପାଆନ୍ତି କି?

NSG ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ସାଧାରଣତଃ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ବୋତଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଜୁନିଅର କମିଶନଡ୍ ଅଫିସର (JCO) ଙ୍କୁ ୬ ରୁ ୭ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ବୋତଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଠିନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ କଠୋର ତଦାରଖ କରାଯାଏ ।

ମଦ କେତେ ସୁଲଭ?

ଖୋଲା ବଜାର ତୁଳନାରେ CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, କାରଣ ଏଠାରେ କର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ, ଖୋଲା ବଜାରରେ ୧ ହଜାରରୁ ୧୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଦର ଏକ ବୋତଲ CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ରୁ ୮୦୦ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ।

କିଛି ରମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ରୁ ୧୮୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ୭୫୦ml ହ୍ୱିସ୍କି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୪୨୦ ରୁ ୪୮୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ବିୟରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବଜାର ଦର ତୁଳନାରେ ୩୦% ରୁ ୫୦% କମ୍, ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

1 of 25,643