କ’ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବି ଥାଏ ଏକ୍ସପ୍ୟାରୀ ଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେଦିନ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟୋର
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଥରେ ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲେ କିମ୍ବା କ୍ୟାନରେ ରଖିଦେଲେ କ’ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଯଦି ଇନ୍ଧନକୁ ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ୟାନରେ ରଖିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ପ୍ରକୃତରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ପେଟ୍ରୋଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୁଏ। ଏକ କଡ଼ା ବନ୍ଦ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ କେବଳ ତିନି ରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଏହାର ହାଲୁକା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଆଧୁନିକ ଇନ୍ଧନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଥାନଲ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ଜୀବନକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଜଳ ଶୋଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୃଥକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଥାନଲ୍-ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।
ଗାଡିର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ନକରାଯାଏ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଏବଂ ୬ ରୁ ୮ ମାସ ପରେ, ଏହା ଗାଡି ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଡିଜେଲ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ଅଧିକ। ଡିଜେଲ ୬ ମାସରୁ ୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ। ହେଲେ, ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କବକକୁ ନେଇପାରେ।
ଯଦି ଇନ୍ଧନକୁ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କଡ଼ା ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଅକ୍ସିଡେସନ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଧୀର ହୋଇଯାଏ।
ପୁରୁଣା ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାୟତଃ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଖଟା କିମ୍ବା ବାର୍ଣ୍ଣିସ୍ ପରି ଗନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଖରାପ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।