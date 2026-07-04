୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ, ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଦୁନିଆରେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ୭ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି?
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକକଥା ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ ସତ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାତଟି ସମାନ ମୁହଁ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରାରେ ୭ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୧୦୦% ସମାନ ମୁହଁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଏହି କଥାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲୋକକଥାରେ ମୂଳ ଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୌରାଣିକ କଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏଡେଲେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମାପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୁଇଜଣ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଏକ ଟ୍ରିଲିୟନରେ ଗୋଟିଏ।
ପ୍ରାୟ ୮ ବିଲିୟନ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏପରି ଏକ ସଠିକ ମେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମଣିଷ ସଠିକ୍ ମାପ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ସମାନ କେଶ ସଜ୍ଜା, ମୁହଁର ରଙ୍ଗ, ଆଖିର ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଦୁଇଜଣ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଗଠନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ।
ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ ୯୯.୯% ମାନବ ଡିଏନଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନେକ ଜେନେଟିକ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଜୈବିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏପରି ଅସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସମୟରେ “ଯମଜ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି” କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସାତଜଣ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବିର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଧାରଣା ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥା ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ପରମ୍ପରାରୁ ଏବଂ ପରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।