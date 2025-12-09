କ’ଣ ସତରେ ସାପମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ? ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କରନ୍ତି କି ଆକ୍ରମଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ କଥା…
Snake Facts: ସାପ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ଲାକ୍ ମାମ୍ବା ଏବଂ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଇପନ୍ ପରି କେତେକ ସାପରେ ଏତେ ବିଷ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ। ଯଦି ସାମ୍ନାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାପ ଦେଖନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ହୁଏତଃ ସାପ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସାପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି କି? ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବତା କଣ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ, ଏକ ସାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା।
କେତେକ ଏପରିକି କୁହନ୍ତି ଯେ, ସାପ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ସାଇକେଲର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା। ଏପରିକି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ସାପ ସେମାନଙ୍କ କାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ କି? ସାପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି କି?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସାପ ମଣିଷ ଆଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଶିକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାପର ଆଗମନ ଆଦୌ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି।
ସାପମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବାର ଦାବି କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ଯାହା ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ “ଲଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା” ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାପର ଯେକୌଣସି ଗତିବିଧି ଏହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ। ସାପ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାପର ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆଦୌ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାପ ମଣିଷକୁ ଦେଖେ, ସେ ଭାବେ ଯେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଶିକାରୀ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପାଣି ଖୋଜନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯାଇ ଲୁଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ବାଟରେ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହୋଇଯାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ ସମକକ୍ଷ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
