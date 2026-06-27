ସାପ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଯାଏ? ନିଜର ହିଁ ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ

ସାପ ନିଜ ଛୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାପମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ନବଜାତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ, ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଚରଣ ସମସ୍ତ ସାପ ପ୍ରଜାତିରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଅଧିକାଂଶ ସାପ ପ୍ରଜାତି ଜାଣିଶୁଣି ସୁସ୍ଥ ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି ଏପରି କରନ୍ତି।

ଅଣ୍ଡା ଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟରେ ମାଈ ସାପମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ସାପଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯାଇଥିବା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବିକଶିତ ହୋଇନଥିବା ଭ୍ରୁଣ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁନଃଶୋଷଣ କରନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାପ ପାଖରେ କୌଣସି ଶିକାରୀକୁ ଅନୁଭବ କରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଚରଣ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାର ସୁଯୋଗ ନେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ସମେତ କିଛି ସାପ ପ୍ରଜାତି ଅନ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୂଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ସାପକୁ ଶିକାର ଭାବି ଭୁଲ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାପ ଭୁଲବଶତଃ ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ।

ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ…

1 of 29,307