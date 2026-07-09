ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଗଛ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ ସତ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତଳେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଘଟୁଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ସେମାନେ ଭୂତଳ କବକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବାୟୁବାହୀ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ “ଉଡ୍ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍” କିମ୍ବା ମାଇକୋରାଇଜାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ବିଶାଳ ଭୂତଳ କବକ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ।
କଥିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବେଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏହା ବାୟୁରେ ଉଷ୍ମଶୀଳ ଜୈବ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ବଡ଼ ଗଛ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ମଦର ଟ୍ରି” କୁହାଯାଏ ଭୂତଳ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶର୍କରା ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଇଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁବ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସୀମିତ।
ଭୂତଳ ନେଟୱାର୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଗଛ ସହିତ ପାଣି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଯଦିଓ ରାତିରେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି, ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖନ୍ତି।