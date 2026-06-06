ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଲାପଟପ୍, ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ, ନହେଲେ ହେବ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଏଥିପାଇଁ ଓଭରହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଲାପଟପ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲାପଟପ୍ କାମ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି: ଲାପଟପ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ବାରମ୍ବାର ଗରମ ହୁଏ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ କ୍ଷତି ସହିପାରେ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଏହାର କାରଣ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ଦେଖିବା ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାପଟପ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ବିଛଣା କିମ୍ବା ତକିଆ ଉପରେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା:
ଅନେକ ଲୋକ ବିଛଣା, ସୋଫା କିମ୍ବା କୁଶନରେ ବସି ଆରାମରେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ବାୟୁ ଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ।
ଏହା ସିଧାସଳଖ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲାପଟପ୍ ଜୋରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ସମତଳ, କଠିନ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।
କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାପଟପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିରତି ବିନା କାମ କରନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଚିପ୍ ନିରନ୍ତର ଚାପରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ବିରତି ନେବା ଲାଭଦାୟକ।
ଧୂଳି ସଫା କରିବାରେ ଅବହେଳା:
ସମୟ ସହିତ, ଲାପଟପର ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟରେ ଧୂଳି ଜମା ହୁଏ। ଏହି ଧୂଳି ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାରୁ ବାଧା ପାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଡିଭାଇସଟି ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଲାପଟପକୁ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ବାୟୁ ଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାଇବା:
ଅନେକ ଲୋକ ଡଜନ ଡଜନ ଟ୍ୟାବ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି। ଏହା RAM ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଲ।
ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରୀ କାମ କରିବା:
ଲାପଟପ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଭିଡିଓ ରେଣ୍ଡର କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ-ସଘନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଆହୁରି ଗରମ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁଚଳନ ଏବଂ ଶୀତଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଲାପଟପର ଜୀବନକାଳ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ:
ଲାପଟପ୍କୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଭଲ ବାୟୁଚଳନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଧୂଳି ସଫା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣ କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାପଟପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜୀବନକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ।