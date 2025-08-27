ଅଗଷ୍ଟ ୨୮, ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ସଫଳତା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ୧:୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳ ୮:୪୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହା ପରେ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ଥିବା କପଡା ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଖୁସି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଖେଳଣା ଆଣନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଘରର ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଳ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳର ଖୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଟିକେ କେସର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଖୀର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ – ‘ମାଧବାୟ ନମଃ’। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ନାଶ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପନିପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କଦଳୀ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ପାଉଡରର ଏକ ବଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ପାଉଡର ପାଇନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏକ ଯବ ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମାଟି ଏବଂ ଯବ ମଇଦା ମିଶାଇ ତିଳ ତେଲରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏହାର ଗୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଏହି ଗୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚୁଲିରେ ବେକ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଲମର ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱକୁ ହଲାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସିଝା ମୁଗ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ କଲମ ଉଭୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।
ପୂଜା ପରେ ସେହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କିଣିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଏପରି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କିଣି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମର ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗହମ ଏବଂ ଯବ ଅଟାରେ ତିଆରି ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ।