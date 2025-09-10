ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି, ଏହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମିଳିବ ଗଜବ ଫାଇଦା
ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପଚାର।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି।
ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ଭୁଲ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।
ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ।
ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ: ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ହେଲଥଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଚିନି, ଫାଇବର ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଗଠନର କାରଣ।
ଗ୍ୟାସ୍ କେବଳ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାସ୍ ଗଠନ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଶରୀରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୋଡିୟମ୍ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରାତିରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାରଣ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତିରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।
ହର୍ବାଲ୍ ଚା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ: ପୁଦିନା, ଅଦା ଏବଂ ମେଥି ଦାନା ଭଳି ଜିନିଷ ପେଟ ଫୁଲିବା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ତିଆରି ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ପେଟରେ ଧୀରେ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ: ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପେଟ ମାଲିସ୍ ସହାୟକ ହୁଏ।
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ଗୋଲାକାର ଗତିରେ ପେଟ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ସମାନ ଭାବରେ ନାଭି ଚାରିପାଖରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହଜରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ।