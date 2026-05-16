ଆପଣ ବି ଟଏଲେଟରେ ୧୫ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେତେ ଖତରନାକ୍
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଆଖିକୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ:
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିଆଇ ସର୍ଜନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶିରା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଏହା ନିରନ୍ତର ଘଟେ, ତେବେ ଶିରା ଫୁଲିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ହେମୋରୋଏଡ୍ସ (ପାଇଲ୍ସ) ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଫଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୁଣ୍ଡାଇହେବା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀର କମୋଡ ଲାଟିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ପୋଜିସନ ତୁଳନାରେ, କମୋଡରେ ବସିବା ମଳଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ:
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ ବସି ରୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତନଳୀ ଖାଲି ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ମାଂସପେଶୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ମଳ ଫିସର ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ପ୍ରଲାପ୍ସ ଭଳି ଜଟିଳତାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ:
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୌଚାଳୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ, ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବର ଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ନ ଲାଗେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶୌଚାଳୟରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇପାରେ, ଯାହା ସମୟୋଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜରୁରୀ କରିଥାଏ।