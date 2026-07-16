ସାବଧାନ! ଆପଣ ବି କ’ଣ ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଉଛନ୍ତି କି, ଏମିତି କଲେ ଘରେ କେବେ ବି ରହିବନି ଟଙ୍କା!

ରାତିରେ ପୋଷାକ ଧୋଇଲେ ଘରୁ ଉଭେଇ ଯିବ ସବୁ ଟଙ୍କା!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ।

ରାତିର ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି; କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ।

ପୋଷାକ ଧୋଇବା ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଚଳିତ କରେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ…

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ…

ରାତିରେ କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି; ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ପୋଷାକ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ନିଶାଚର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାସ କରିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୋଷାକ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଦିଗକୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ:

କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଣିର ଉପାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ। ରାତିରେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ।

ରାତିରେ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏହା ଶାନ୍ତିର ସମୟ। ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପୋଷାକକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଭାର ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଓଦା ପୋଷାକ ରାତିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶୋଷିତ କରେ; ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ

ସକାଳ ହେଉଛି କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ:

ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ପୋଷାକ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ଧୋଇବା ଭଳି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ ଏବଂ ଧନର ପ୍ରବାହର ପଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

ଯଦି ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ହାତରେ ଧୋଇବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଆଲୋକିତ ରୁମରେ ଶୁଖାଇବା ଭଲ।

ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ, ସକାଳ ହେଉଛି କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ; ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ…

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ…

ସତରେ କ’ଣ ହରିଣର ପେଟରେ ଥାଏ କସ୍ତୁରୀ,…

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେନି ଭାରତର ଏହି…

1 of 10,621