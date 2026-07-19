ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରନ୍ତୁ…
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା ପରେ ହୋଇଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତରତର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ହେଉଛି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଚୋବାଇ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ପେଟକୁ ତାହା ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ପେଟରେ ପାଚନ ରସ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ।
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବଦହଜମୀର କାରଣ ହୁଏ। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ।
ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଛଣାକୁ ଚାଲିଯିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଗ୍ୟାସ ଗଠନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଶୋଇବା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ ପୋଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ।
ଖାଇବା ପରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ବସିବା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଚାଲିବା ହଜମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଭଜା, ମସଲାଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ଭାରୀ ବୋଝ ପକାଇଥାଏ। ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହା ସହିତ କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି, ଯେପରିକି ରାଜମା, ଚଣା (ଛୋଲେ) ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା; ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଖାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ପେଟରେ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।
ଏହିାଦ୍ୱାରା ଗିଳିଥିବା ପବନ ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆରାମରେ ଖାଇବା ଭଲ।
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନ ଶୋଇବା, ଭାରୀ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ କମ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ମନେହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।