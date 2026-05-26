ଆଖିର ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ ଚମକିଥାଏ ଭାଗ୍ୟ! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କଳାଜାଇ କ’ଣ କୁହେ…
Eye Mole Meaning: ଆଖିରେ ଜଳାଜାଇ ଅଛିକି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରରେ କଳାଜାଇକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଆଖିରେ କଳାଜାଇକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତିଳର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଖିରେ କଳାଜାଇ କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ।
ଡାହାଣ ଆଖିରେ କଳାଜାଇ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଡାହାଣ ଆଖିରେ କଳାଜାଇ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କଳାଜାଇ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ, ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ଅତୁଟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିଥାଏ।
ବାମ ଆଖିରେ କଳାଜାଇ: ବାମ ଆଖିରେ କଳାଜାଇକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି କଳାଜାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଅହଂକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଆଖିର ପୁତୁଳାରେ କଳାଜାଇ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆଖିର ପୁତୁଳାରେ କଳାଜାଇ ରହିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶରେ କଳାଜାଇ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶରେ କଳାଜାଇ ରହିବାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଖିର ଏହି ଅଂଶରେ କଳାଜାଇ ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଜଡିତ।
ଆଖି ତଳେ କଳାଜାଇ: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତଳେ ମଧ୍ୟ କଳାଜାଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଡାହାଣ ଆଖି ତଳେ କଳାଜାଇଏକ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବାମ ଆଖି ତଳେ କଳାଜାଇଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷକରି ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
(ନୋଟ: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।)