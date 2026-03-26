ଜାଣନ୍ତି କି ୧୦,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଇରାନରେ କେତେ? ଏତିକିରେ କିଣି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର! ସତ ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
ଇସ୍ରାଏଲୀ ନ୍ୟୁ ଶେକେଲ (ILS) ଏବଂ ଇରାନୀ ରିଆଲ (IRR) ପରସ୍ପରଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବଜାର କଥା ଆସେ, ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୋଟର ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ନ୍ୟୁ ଶେକେଲ (ILS) ଏବଂ ଇରାନୀ ରିଆଲ (IRR) ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଯେ କିଛି ହଜାର ଇସ୍ରାଏଲୀ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଇରାନରେ କୋଟିପତି କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇରାନୀ ବଜାରରେ ୧୦,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ସହିତ କ’ଣ କିଣାଯାଇପାରିବ।
୧୦ ହଜାରର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି: ଇରାନୀ ରିଆଲରେ ୧୦,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସରକାରୀ ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ୧୦,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୧୯,୯୯୫,୨୭,୨୩୬ ଇରାନୀ ରିଆଲ (ପ୍ରାୟ ୪.୨ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା)।
ହାତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରହିବା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦିଓ ଇରାନରେ ରିଆଲ ସହିତ ଟୋମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (୧ ଟୋମାନ = ୧୦ ରିଆଲ), ତଥାପି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ରହିଛି।
ଇରାନରେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କଣ କିଣିପାରିବ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣ କ’ଣ ଏହି ୪.୨ ବିଲିୟନ ରିଆଲ ଦେଇ ଇରାନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର କିଣିପାରିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଶର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ରହିଛି। ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଲିୟନ ରିଆଲ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୪.୨ ବିଲିୟନ ରିଆଲ, ଯାହା ୧୦,୦୦୦ ଶେକେଲ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଭଲ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ମଧ୍ୟମ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଏବଂ ବଜାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଇରାନରେ ମୁଦ୍ରା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବଜାର ହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ୧୦,୦୦୦ ଶେକେଲର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪.୨ ବିଲିୟନ ରିଆଲ, କଳା ବଜାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଇରାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪୦% ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନୋଟର ବଣ୍ଡଲ ବହନ କରିବା ସାଧାରଣ ହୋଇପଡୁଛି।
ନିକଟରେ , ଇରାନ ହିସାବକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ମୁଦ୍ରାରୁ ଚାରୋଟି ଶୂନକୁ ହଟାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟୋମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।