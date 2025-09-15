GK : ଜାଣନ୍ତି କି ! ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦୁବାଇରେ କେତେ ? ସତ ଉଡାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ …
GK : ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୁବାଇରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ମାନେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବୁ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ । ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦୁବାଇରେ କେତେ? ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଗରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ।
ଦୁବାଇର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟର ସାତଟି ଏମିରେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁବାଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର। ଦୁବାଇ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମରୁଭୂମି ସଫାରି, ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେଥି ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି। ଦୁବାଇର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି UAE ଦିରହାମ (AED)। ଅନେକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ଦୁବାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ଦୁବାଇର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବ କରିବେ ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ? ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ୧ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ପ୍ରାୟ ୦.୦୪୨ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଦିରହାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଦୁବାଇରେ ପ୍ରାୟ ୪.୧୬ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଦିରହାମ। ଏହି ବିନିମୟ ହାର ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେହିପରି, ୧୦୦ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଦିରହାମ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୨,୪୦୩ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭଲ।
100 rupees in Dubaiକିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୁବାଇରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦୁବାଇ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି UAE ଦିରହାମ (AED)। ଯଦି ଆପଣ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଠାରେ ଆଇନ କେତେ କଠୋର। ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା AED ୩୦୦ ରୁ AED ୨,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୁଇଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ AED ୮୦୦ ରୁ AED ୫,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ AED ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୨,୫୦୦ AED ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ AED ରୁ ୧୫୦ AED ହେବ।