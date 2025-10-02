ଜାଣନ୍ତି କି ଏସିଆ କପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର? ମୋଟ ଟଙ୍କା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…

Suryakumar Yadav Fees: ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ଥର ଭାବିବେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଭାରତ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରତି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି:ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିବା ବେଳେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ​​ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି।

ବିସିସିଆଇର ଦେୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ, ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏସିଆ କପ୍‌ର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଚାର କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମୋଟ ରୋଜଗାର ଥିଲା ୨୮ ଲକ୍ଷ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫି ଦାନ କଲେ: ଭାରତର ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ।

 

