ଜାଣନ୍ତି କି ଏବେ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି ୨୦୫୦ରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଲାଭ ନା ଲସ, ସୁନା କିଣିବା ଆଗରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ..
Gold Price : ଆଜି ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୁନାକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିବେଶ କ’ଣ ଲାଭ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ: ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧,୯୪୨ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ (୧,୦୦୦ ଗ୍ରାମ) ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୧୯୪,୨୦୦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ବଜାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
ସରଳ ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି, ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୮% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୨୦୫୦ରେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦-୩୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ତଥାପି, ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦% ବାର୍ଷିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୪୫-୫୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଆକଳନ କେବଳ ଧାରା ଏବଂ ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ସମ୍ଭବ।
ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ଆକଳନ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ।
କ’ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ?
ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ସୁନାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଗଦରେ ପରିଣତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ, ଏହାର ସୁବିଧା ସହିତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।