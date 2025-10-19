ଜାଣନ୍ତି କି… ସବୁ ବାଣ ତଳେ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ କାହିଁକି ଫୁଟେ ରକେଟ୍ ବାଣ? ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଦିୱାଲି ମାହୋଲ । ଧନତେରସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପର୍ବ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ, ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ପୁରା ସହର । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ବାରୁଦରେ ତ ସମସ୍ତ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଣ ଭୁମି ଉପରେ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ରକେଟ୍ ବାଣ ଆକାଶରେ କାହିଁକି ଫୁଟେ ।

କାହଁକି ଉପରେ ଫୁଟେ ରକେଟ୍: ଦିୱାଲି ଆସିଲେ ଲୋକେ ଭଳି କି ଭଳି ବାଣ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ରକେଟ୍ ବାଣର ସ୍ଥାନ କିଛି ନିଆରା । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକେ ଏହି ବାଣକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେବଳ ରକେଟ ବାଣ ହିଁ କାହିଁକି ଆକାଶରେ ଉଡେ । ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ରକେଟ୍ ବାଣରେେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ ସେତେବଳେ ତା’ର ତଳ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ । ରକେଟ ବାଣର ସେଠାରେ ବାରୁଦ ଥାଏ, ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତଳୁ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରକେଟ ସମାନ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ କୁହାଯାଏ।

ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ: ଏହା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ରକେଟ୍‌ରେ ଏକ ପତଳା ନୋଜଲ୍ ଅଛି । ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ତଳ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ରକେଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଏ । ସେହିପରି, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଣ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହି ବାଣଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବାରୁଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଣ ଜଳିବା ସହିତ ସବୁ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବିଛାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥାଏ।

