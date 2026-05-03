Amazing! ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ ର ରାଜ୍
ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ହୁଏତ ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଦ୍ରିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି?
ପ୍ରଥମ ନଜରରେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେହୁଏ – ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏମିତି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବୁଲି ପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବେଳାଭୂମି, ନଡିଆଗଛ ଏବଂ ଏକ ବତୀଘର ଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହା କଳ୍ପନାର ଏକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ – ଯାହାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ସୋନୁ ସାଣ୍ଡି ସମ୍ପ୍ରତି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି:
ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୋନୁ ସାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ସେଠାରୁ, ସେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଠିକ ସୁବିଧା ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରୁ ନୋଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳାଭୂମି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ଭିଡିଓଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି, ସୋନୁ ଏକ ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଧରି ତା’ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଦ୍ରିତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ସେହି ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ନୋଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆଗଛ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବତୀଘର ନୋଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ’ଣ:
ନୋଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ନର୍ଥ ବେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ କୋରାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ପାଣି, ଧଳା ବାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
ନର୍ଥ ବେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରବାଳ ରୀଫ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ସ୍ନୋର୍କେଲିଂ ଏବଂ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କେବଳ ନୋଟରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେପରି ପୁରୁଣା ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିର ଏକ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ସେହିପରି ନୂଆ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଭାରତର ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ନୂଆ ନୋଟର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି – ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା କେବଳ ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ; ଏହା ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରତିଛବି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ କାହାଣୀ କହେ, ଯାହା ଆମକୁ ଭାରତର ବିବିଧତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ।