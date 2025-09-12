ଜାଣିଛନ୍ତି ‘GEN-Z’ କ’ଣ? ନେପାଳ ହିଂସା ମଧ୍ଯରେ କାହିଁକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏ ଶବ୍ଦ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ, ନେପାଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ପ୍ରତିବାଦ।
ସାଧାରଣତଃ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଜଣାଯାଏ।ଏହା ଅନେକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହତାଶା, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଅଭିଯୋଗରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଜିନ- ଜେଡ଼୍ (gen-z) କଣ…
ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ପି. ଶର୍ମା ଓଲି, କିଛି ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇଥିଲେ।
ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏସବୁୁ ଭିତରେ Gen-Z ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ? ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ Gen-Z ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି Gen-Z।
‘ଜେନେରେସନ୍ ଜେଡ୍'(Generation z)କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଉଛି ‘Gen-Z’। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟାନିକା କହିଛି ଯେ “ଜେନେରେସନ୍ Z” ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ୧୯୯୦ ଦଶକର ଶେଷ ଏବଂ ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜନ୍ମିତ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ୧୯୯୭ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜେନ-ଜି କିମ୍ବା ଜେନେରେସନ ଜେଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପିଢ଼ିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବୟସ ୧୨ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେରେସନ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇର ସଦସ୍ୟ।
ପିଢ଼ି G ହେଉଛି ମିଲେନିୟଲ୍ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି। ମିଲେନିୟଲ୍ ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ି Y ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ି X କୁହାଯାଏ।